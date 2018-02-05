Генерал США прибыл с инспекцией в Финляндию
В сообщении в Twitter Минобороны Финляндии говорится, что глава минобороны Юсси Ниинисте встретился с командующим армией США генералом Марком Милли. Также генерал Пентагона посетил огневую тренировку Карельской бригады.
Фото: Evan Golub / ZUMAPRESS / Globallookpress
Начальник штаба сухопутных войск Соединенных Штатов генерал Марк Милли с трехдневным визитом прибыл в Финляндию, там он уже провел встречу с министром обороны страны Юсси Ниинисте. Об этом сообщается в микроблоге Twitter Минобороны Финляндии.
«Министр обороны Юсси Ниинисте встретился с командующим армией США генералом Марком Милли. Ранее генерал Милли посетил огневую тренировку Карельской бригады», – сказано в сообщении в социальной сети.
Карельская бригада сухопутных войск Финляндии базируется на юго-востоке государства, она находится в ста километрах от российской границы.