Генерал США прибыл с инспекцией в Финляндию

Начальник штаба сухопутных войск Соединенных Штатов генерал Марк Милли с трехдневным визитом прибыл в Финляндию, там он уже провел встречу с министром обороны страны Юсси Ниинисте. Об этом сообщается в микроблоге Twitter Минобороны Финляндии.

«Министр обороны Юсси Ниинисте встретился с командующим армией США генералом Марком Милли. Ранее генерал Милли посетил огневую тренировку Карельской бригады», – сказано в сообщении в социальной сети.

Карельская бригада сухопутных войск Финляндии базируется на юго-востоке государства, она находится в ста километрах от российской границы.