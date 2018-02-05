Правительство Дагестана отправлено в отставку

Временно исполняющий обязанности главы республики Дагестан Владимир Васильев отправил руководство региона в отставку. Соответствующий указ размещен на сайте главы Дагестана.

«Объявить об отставке правительства Республики Дагестан. Возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства Республики Дагестан на Карибова Анатолия Шамсутдиновича. Поручить правительству Республики Дагестан продолжить выполнение своих функций до сформирования нового правительства Республики Дагестан», - говорится в тексте указа.

Ранее в СК РФ подтвердили задержание в Дагестане временно исполняющего обязанности председателя правительства Республики Дагестан Абдусамада Гамидова. Он вместе с врио вице-премьеров республики Шамилем Исаевым и Раюдином Юсуфовым был доставлен в Управление ФСБ по региону.

Отмечается, что при проведении следственных по месту жительства проведены обыски. В ходе обысков у Гамидова изъят золотой пистолет ТТ, пистолеты «Беретта», пистолет Макарова и два автомата Калашникова, а также боеприпасы.