Путин подписал закон о волонтерстве

Президент России Владимир Путин подписал документ, закрепляющий статус волонтерских организаций. Текст закона опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту подписанного президентом закона, понятия «добровольчество» и «волонтерство» становятся равнозначными. Кроме того, закон определяет статус волонтерских организаций и организаторов волонтерской деятельности, а также закрепляет перечень требований к таким организациям.

Ранее российский президент объявил текущий 2018-й «Годом волонтера». Об этом Владимир Путин объявил на вручении всероссийской премии «Доброволец России-2017». Кроме того, президент объявил 5 декабря Днем добровольца в России постановил отмечать его ежегодно.