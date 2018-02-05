AliExpress запустил в России интернет‑магазин дешевых товаров

Китайский онлайн-магазин AliExpress в России запускает новую торговую площадку. На ней будут продаваться товары, ценой не более 600 рублей. Новый онлайн-магазин сначала будет доступен в мобильном приложении AliExpress. В компании заявляют, что дискаунтер был рассчитан на малобюджетную аудиторию, предпочитающую экономить на покупках. Об этом сообщает РБК.

Напомним, по уровню дохода AliExpress стал разделять своих покупателей в 2017 году, тогда была запущена платформа, которая специализируется на продаже товаров высокого и среднего ценового сегментов.

По информации Ассоциации компаний интернет-торговли, на покупки из Китая приходится более половины от всех расходов россиян в зарубежных онлайн-магазинах. Большинство заказов – это достаточно дешевые товары, стоимость которых составляет до €22.