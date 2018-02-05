Беспилотный 40-метровый «Морской охотник» передали ВМС США: видео

Беспилотный корабль «Морской охотник», длина которого превышает 40 метров, войдет в состав Военно-морских сил США уже в этом году, об этом сообщает Daily Mail.

Судно, на борту которого не будет экипажа, предназначено для борьбы с подводными лодками в рамках военно-морских операций. «Морской охотник» способен выполнять задачи на протяжении трех месяцев, отслеживая вражеские подводные судна.

Для обнаружения подлодок «Морской охотник» использует радар и систему камер. Корабль обнаружения способен развивать скорость до 27 узлов. Прототип уже передан ВМС США, на данный момент он не обладает собственным вооружением. Корабль может приступить к участию в операциях уже в текущем году.

«Морской охотник» стоил около 20 миллионов долларов в производстве, его ежедневное содержание обходится в 20 тысяч долларов. По данным СМИ, эта сумма меньше, чем содержание аналогичного по функциям корабля с экипажем на борту.