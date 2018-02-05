Спасатели ликвидируют последствия хлопка в жилом доме в подмосковном Бутово
В 16:10 пожар, площадь которого составила восемь квадратных метров, удалось ликвидировать.
Фото: Игорь Захаров / ВКонтакте
Видео: Фирдавс Ашуров / Youtube, justbaby.ru / Instagram
Пятого февраля в 15:40 по московскому времени в ЦУКС поступили данные о хлопке, происхождение которого уточняется. Происшествие случилось по адресу: Подмосковье, деревня Бутово, ЖК «Бутово Парк», дом 15.
По информации МЧС по Московской области, жилой дом, в котором произошел хлопок, не газифицирован.
В 16:10 пожар, площадь которого составила восемь квадратных метров, удалось ликвидировать.
На сайте ведомства также сообщается, что в результате инцидента есть пострадавшие, их количество не уточняется.