Спасатели ликвидируют последствия хлопка в жилом доме в подмосковном Бутово

Пятого февраля в 15:40 по московскому времени в ЦУКС поступили данные о хлопке, происхождение которого уточняется. Происшествие случилось по адресу: Подмосковье, деревня Бутово, ЖК «Бутово Парк», дом 15.

По информации МЧС по Московской области, жилой дом, в котором произошел хлопок, не газифицирован.

В 16:10 пожар, площадь которого составила восемь квадратных метров, удалось ликвидировать.

На сайте ведомства также сообщается, что в результате инцидента есть пострадавшие, их количество не уточняется.