В жилом доме в подмосковном Бутово произошел хлопок

Сегодня, 5 февраля, в 15:40 в ЦУКС поступила информация о хлопке неизвестного происхождения по адресу: Подмосковье, деревня Бутово, жилищный комплекс «Бутово Парк», дом 15.

По сведениям МЧС по Московской области, дом, в котором произошел хлопок, не газифицирован.

В 16:10 по московскому времени пожар площадью восемь квадратных метров удалось полностью ликвидировать.

Для тушения возгорания были привлечены восемь единиц техники и 24 человека.