Нидерланды официально отозвали посла из Турции

Голландский посол официально отозван из столицы Турции после ряда переговоров, не приведших к успеху. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы внешнеполитического ведомства Нидерландов.

«В последнее время Нидерланды и Турция провели переговоры на различных уровнях. Но на данном этапе переговоры еще не предлагают перспективы нормализации двусторонних отношений», – говорится в заявлении МИД Нидерландов.

В связи с безрезультативностью переговоров Голландия приняла решение официально отозвать посла из Анкары, который по факту и так не имел доступа к Турции с марта прошлого года. Пока Голландия не имеет посла в Турции, она также не даст разрешения новому турецкому послу на работу на своей территории.

Дипломатический скандал между Нидерландами и Турцией разгорелся в марте 2017 года. Тогда голландская сторона не пустила на территорию государства самолет, в котором находился глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу. Министр рассчитывал посетить митинг в Роттердаме, чтобы выступить перед живущими в Голландии турками с двойным гражданством и призвать их проголосовать за поправки в турецкую конституцию.