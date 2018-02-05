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Нидерланды официально отозвали посла из Турции

Вадим Синицын
16:51 05.02.2018
Стороны провели ряд переговоров с целью восстановить отношения после дипломатического кризиса, но к успеху не пришли.
Нидерланды официально отозвали посла из Турции
Фото: Diego Cupolo / ZUMAPRESS / Globallookpress

Голландский посол официально отозван из столицы Турции после ряда переговоров, не приведших к успеху. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы внешнеполитического ведомства Нидерландов.

«В последнее время Нидерланды и Турция провели переговоры на различных уровнях. Но на данном этапе переговоры еще не предлагают перспективы нормализации двусторонних отношений», – говорится в заявлении МИД Нидерландов.

В связи с безрезультативностью переговоров Голландия приняла решение официально отозвать посла из Анкары, который по факту и так не имел доступа к Турции с марта прошлого года. Пока Голландия не имеет посла в Турции, она также не даст разрешения новому турецкому послу на работу на своей территории.

Дипломатический скандал между Нидерландами и Турцией разгорелся в марте 2017 года. Тогда голландская сторона не пустила на территорию государства самолет, в котором находился глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу. Министр рассчитывал посетить митинг в Роттердаме, чтобы выступить перед живущими в Голландии турками с двойным гражданством и призвать их проголосовать за поправки в турецкую конституцию.

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