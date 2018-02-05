Арест отменен: врач Мисюрина освобождена в зале суда

Мосгорсуд отменил арест в отношении врача Елены Мисюриной, которая обвиняется в ошибке, повлекшей за собой смерть пациента. Об этом сообщает РИА Новости.

Мисюрина освобождена из-под стражи в зале суда. Положительное решение было принято после ходатайств прокуратуры и стороны защиты, представители которых попросили учесть положительные характеристики врача.

«Освободить Мисюрину из-под стражи в зале суда. Ходатайства прокуратуры и защиты удовлетворить», – огласил решение судья Олег Гривко.

Инцидент, ставший предметом обвинения в адрес врача, произошел в 2013 году. По данным следствия, Мисюрина нарушила методику проведения процедуры трепанобиопсии и задела кровеносные сосуды пациента, в связи с чем через несколько дней тот скончался. В итоге врач получила срок в два года лишения свободы.

Дело Мисюриной вызвало широкий общественный резонанс. Десятки тысяч людей подписали петицию о пересмотре приговора, позже прокуратура Москвы заявила о возможности обжалования такого решения.