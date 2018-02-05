Украинские националисты предложили держать российских артистов в железных клетках

Лидер националистической организации «Братство» (запрещена в России) Дмитрий Корчинский в эфире канала «112 Украина» назвал российских артистов «животными».

Корчинский сказал, что в отличие от многих украинских политиков не считает въезд исполнителей из России в страну угрозой нацбезопасности. Радикал выразил уверенность, что во время визита на Украину артистов необходимо изолировать и «держать в зоопарках».

«Пусть въезжают, но возить их нужно в железных клетках, и тогда ни у кого не будет проблем, и все будет нормально», – сказал лидер националистической организации «Братство».

Отмечается, что Корчинский известен благодаря своим скандальным высказываниям. Ранее он заявлял, что мечтает об отъезде всех украинских оппозиционеров в Российскую Федерацию. Также лидер «Братства»* призывал ввести уголовное преследование украинцев, которые отдыхают в Крыму.

В октябре 2017 года Рада Украины приняла закон, запрещающий гастроли российских артистов, которые, по мнению Киева, создают «угрозу национальной безопасности». Документ не дает право работать в республике тем, кто попал в черный список министерства культуры. В настоящее время перечень насчитывает 120 человек.

*«Братство» – экстремистская организация, запрещенная на территории России