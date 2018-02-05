В жилой многоэтажке в Самаре взорвался газовый баллон

В жилом многоэтажном доме в Самаре прогремел взрыв. Как рассказали сайту «Звезды» в ГУ МЧС по области, причиной взрыва стал газовый баллон.

Сообщение о происшествии поступило на пульт в 14:58. Взрыв произошел на уровне 16-го этажа, в его результате, по последним данным, пострадал один человек. Спасатели эвакуировали около 70 человек.

Кроме того, из-за инцидента было повреждено шесть автомобилей у дома и обрушен оконный проем. Судя по видеозаписям и свидетельствам очевидцев, после взрыва начался пожар, из окон пострадавшей квартиры шел густой черный дым.