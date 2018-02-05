Пользователи iPhone X заявили, что смартфон не принимает входящие звонки

Владельцы новейших телефонов от известной компании Apple iPhone X рассказали о том, что не могут ответить на звонок. Дисплей смартфона несколько секунд не показывает информацию о вызове, при этом звуковой сигнал устройства работает нормально.

По информации издания Financial Times, которое цитирует телеканал «360», первые жалобы на неполадку в работе смартфона поступали еще в декабре прошлого года, но до сих пор проблема не решена. На жалобы пользователей, размещенные на странице службы поддержки, представители компании Apple отвечают, что эта проблема изучается.

Один из пользователей смартфона написал, что во время входящего звонка на iPhone X слышен рингтон, но дисплей реагирует только через шесть-восемь секунд.

Другой владелец заявил, что часто слышит звонок, но вообще не видит никаких данных на экране устройства.

Отмечается, что в четвертом квартале 2017 года Apple продала 29 миллионов экземпляров новейшего гаджета.