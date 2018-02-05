При обыске у врио премьера Дагестана нашли золотой пистолет и автоматы Калашникова

Члены правительства Дагестан были задержаны в рамках расследования дела о хищении денежных средств, которые были выделены для выполнения соцпрограмм. Об этом сообщается на сайте СК России.

При обыске у временно исполняющего обязанности председателя правительства Абдусамада Гамидова правоохранители изъяли золотой пистолет ТТ. Кроме того, у него были обнаружены два автомата Калашникова, пистолеты ПМ и «Беретта» и боеприпасы.

Помимо этого, сообщается, что были задержаны заместители Гамидова Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования республики Шахабас Шахов и ряд других лиц. В ближайшее время всем задержанным предъявят обвинения. Отмечается, что перед судом следствие будет ходатайствовать о заключении их под стражу.