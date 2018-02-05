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США приступили к выводу войск из Ирака

Вадим Синицын
14:58 05.02.2018
О полном выводе говорить рано, однако десятки американских солдат уже покинули страну с оружием и снаряжением.
США приступили к выводу войск из Ирака
Фото: defense.gov

Соединенные Штаты Америки приступили к выводу своего военного контингента с территории Ирака, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официального представителя иракского правительства.

По словам источника агентства, вывод войска находится на ранней стадии, и пока что рано говорить о полном уходе войск США из Ирака. Однако десятки американских солдат уже покинули страну за последнюю неделю вместе с оружием и снаряжением. В командовании США объясняют это «победой над ИГИЛ*».

«Продолжение присутствия коалиции в Ираке будет происходить на условиях пропорционально текущим потребностям и в координации с руководством Ирака», – цитирует агентство представителя армии Райана Диллона.

Ранее президент США Дональд Трамп присвоил своей стране победы над террористами ИГИЛ на территории Сирии и Ирака. По словам Трампа, именно Соединенным Штатам принадлежит основной вклад в победу над боевиками в этих областях. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на заявления из США русской пословицей.

*ИГИЛ – запрещенная в России террористическая организация

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