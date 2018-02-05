Опубликовано видео задержания главы правительства Дагестана и двух его заместителей

Сотрудниками Следственного комитета России расследуется уголовное дело по факту хищения денег, которые были выделены из бюджета Дагестана для реализации соцпрограмм в республике.

В рамках следствия установлена причастность к совершению хищения врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, врио зампредседателя республиканского правительства Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также экс-министра образования республики Шахабаса Шахова и других лиц.

При проведении мероприятий сотрудниками СК и ФСБ России подозреваемые были задержаны, по месту их жительства проведены обыски.

У Абдусамада Гамидова в ходе обысков изъяты золотой пистолет ТТ, пистолеты «Беретта» и ПМ, два автомата Калашникова и боеприпасы, сообщается на сайте СК России.

В ближайшее время следствие собирается предъявить обвинение указанным лицам и перед судом ходатайствовать о заключении их под стражу.