Глава поселка под Новосибирском ушел в отставку после митинга из-за гибели детей в яме

Глава поселка Колывань Новосибирской области Алексей Дорофеев ушел в отставку по собственному желанию, после того как сотни жителей вышли на митинг к администрации.

Люди возмущались бездействием властей после гибели двух детей в яме, которую вырыли коммунальщики.

«С 5 февраля прекращены полномочия главы рабочего поселка Колывань Колыванского района Алексея Дорофеева в связи с отставкой по собственному желанию», – сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Также стало известно, что врио губернатора региона Андрей Травников направил комиссию для изучения социально-экономической ситуации в Колыванском районе и пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшей семье.

Мальчики утонули 4 февраля в яме, раскопанной сотрудниками МУП ЖКХ. После устранения прорыва водопровода рабочие покинули место, где проводились работы, а саму яму не засыпали, около опасного места также не были установлены никакие заграждения.