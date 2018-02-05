Лидер Южной Кореи встретится с формальным главой КНДР на Олимпиаде в Пхенчхане

Президент Южной Кореи Мун Чже Ин встретится с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР и формальным главой государства Ким Ен Намом, который приедет на открытие Олимпиады - 2018 в Пхенчхане.

«Президент Мун Чже Ин встретится с Ким Ен Намом, начиная с церемонии открытия Олимпийских игр», - сообщает южнокорейская газета Korea Times со ссылкой на администрацию президента.

В настоящее время еще не известно, будет ли у политиков возможность провести переговоры, этот вопрос обсуждается.

Напомним, очередные зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля. Благодаря договоренности двух корейских государств, в них примут участие спортсмены из Северной Кореи.