Лидер Южной Кореи встретится с формальным главой КНДР на Олимпиаде в Пхенчхане
Председатель президиума Верховного народного собрания (парламента) КНДР Ким Ен Нам возглавит делегацию Пхеньяна на Олимпийских играх.
Фото: Lee Jae-Won/ AFLO/ Globallookpress
Президент Южной Кореи Мун Чже Ин встретится с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР и формальным главой государства Ким Ен Намом, который приедет на открытие Олимпиады - 2018 в Пхенчхане.
«Президент Мун Чже Ин встретится с Ким Ен Намом, начиная с церемонии открытия Олимпийских игр», - сообщает южнокорейская газета Korea Times со ссылкой на администрацию президента.
В настоящее время еще не известно, будет ли у политиков возможность провести переговоры, этот вопрос обсуждается.
Напомним, очередные зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля. Благодаря договоренности двух корейских государств, в них примут участие спортсмены из Северной Кореи.