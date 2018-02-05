Премьер Польши назвал цель «антибандеровского» закона

Главной целью принятия поправок к польскому закону об Институте национальной памяти, запрещающему среди прочего бандеровскую идеологию, является не допущение искажения истории.

Об этом рассказал премьер Польши Матеуш Моравецкий в видеообращении, опубликованном канцелярией польского правительства.

«Польша была первой жертвой Третьего Рейха, а смерть и страдания в нацистских немецких концлагерях были общей судьбой евреев, поляков и членов многих других народов и этнических групп», - заявил он. Моравецкий подчеркнул, что отрицание Холокоста также является искажением истории.

Ранеее верхняя палата польского парламента (Сенат) приняла закон об уголовном наказании за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам во время Второй мировой войны.