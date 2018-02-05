Названы основные причины смертности россиян

Заболевания кровеносной системы, злокачественные опухоли, различные травмы, а также отравления являются основными причинами смертей граждан России.

Об этом пишет RT со ссылкой на данные Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена за 2016 год.

Сообщается, что из-за болезней системы кровообращения ушли из жизни 47,8 процента россиян, 15,6 процентов граждан России скончались от злокачественных образований, 8,9 летальных исходов произошло из-за травм и различных отравлений. Еще 27,7 процента умерли по другим причинам.

Ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщила, что в 2017 году общая смертность в России по сравнению с предыдущим годом снизилась на четыре процента.