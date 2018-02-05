Автомобиль влетел в толпу людей в США

Внедорожник влетел в толпу пешеходов в районе 18-й улицы и Меридиан Авеню в Майами, пишут местные СМИ.

Сообщается, что пострадали пять человек, в том числе двое детей. По словам очевидца, водитель автомобиля мог быть пьян в момент наезда. Раненые были доставлены в Мемориальную больницу Джексона, их травмы не опасны для жизни.

На месте инцидента работают правоохранительные органы. Выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.