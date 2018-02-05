Более 140 населенных пунктов остаются без электричества в Подмосковье из-за снегопада

Более 140 населенных пунктов в Подмосковье остаются без электричества из-за снегопада, обрушившегося на столичный регион. О этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство энергетики региона.

«По состоянию на 21.00, 144 населенных пункта остаются без электричества. На ликвидации аварий задействовано 196 бригад, 985 человек, 220 единиц техники от ПАО "МОЭСК" и 69 бригад, 345 человек, 55 единиц техники от АО "Мособлэнерго"», - отмечается в сообщении.

Мощнейший за последние сто лет снегопад накрыл Москву в эти выходные. За субботу и воскресенье в столице выпала месячная норма осадков. В аэропортах мегаполиса отменено около 200 рейсов, из-за разгула стихии повалено более двух тысяч деревьев. Не обошлось без жертв, один человек погиб, еще пять пострадали.