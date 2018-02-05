Актер Лифанов попал в базу данных «Миротворца»

Российского актера Игоря Лифанова внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Артист попал в черный список из-за посещения Крыма.

Лифанов добавлен в базу из-за «сознательного нарушения государственной границы Украины», отмечается в Facebook этого ресурса.

Актер приобрел известность благодаря своим ролям в фильмах «Жесть», «Дневной дозор», а также в сериалах «Убойная сила», «Спецназ», «Дикий», «Участок».

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