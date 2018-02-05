Эксперт сравнил экономику Украины с МММ

Украинские власти строят в стране «бюджетную пирамиду» по образцу МММ. Такого мнения об экономической политике Киева придерживается директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

Он считает, что Киев «игнорирует честный разговор о состоянии украинской экономики».

«В тоже время Владимир Гройсман и Андрей Парубий своей работой довольны, хотя большинство экспертов, наоборот, слабое улучшение отдельных макроэкономических показателей связывают со статистической "липой", подкрепленной заключениями аналитиков НБУ», - написал Гончаров на своей странице в Facebook.

По словам Гончарова, несмотря на то, что финансово слабообразованное население Украины «проглатывает этот «успех», в Евросоюз «устал напоминать о борьбе с коррупцией».

Экономист также подчеркнул, что единственная отговорка украинских властей – дефицит денег. В этих условиях Киев возлагает надежды на очередной транш кредитования от МВФ.