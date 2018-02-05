В США задержали мужчину, планировавшего похитить певицу Лану Дель Рей

В американском штате Флорида полицейские задержали вооруженного мужчину, угрожавшего похитить певицу Лану Дель Рей на ее концерте в Орландо, передает ВВС.

43-летнего подозреваемого арестовали неподалеку от концертного зала, где артистка должна была выступать. У злоумышленника был с собой нож и билет на концерт.

«Когда его взяли под стражу, у него были билеты на концерт Ланы Дель Рей и нож», - приводит агентство слова полиции.

Подозреваемый ранее неоднократно писал о певице в социальных сетях и сообщил, что никто больше его не увидит после концерта Ланы Дель Рей, хотя задержанный ранее с исполнительницей никогда не встречался.

Артистка данный инцидент никак не прокомментировала.