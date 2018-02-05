Американские СМИ рассказали о «монструозной» российской пушке АК-130

Издание National Interest назвало российскую 130-миллиметровую корабельную автоматическую пушку АК-130 одним из лучших современных образцов артиллерийского вооружения.

Дальность действия двуствольной пушки составляет 23 километра, масса каждого снаряда составляет около 33 килограмм, всего АК-130 способна сделать до 80 выстрелов в минуту. Артиллерийское орудие весит более 100 тонн, причем масса погреба – 40 тонн.

АК-130 может нести до 180 снарядов, что в девять раз больше американской одноствольной пушки Mk 45, отмечает издание.

«Монструозная» пушка начала разрабатываться после Второй Мировой войны, когда советские моряки были недовольны низкой скорострельностью орудий калибра 100-130 миллиметров. Это мешало использовать ее против вражеской авиации.

Более эффективное оружие пытались изобрести в Советском Союзе еще в 1950-х годах прошлого века, однако в 1957 году генсек КПСС Никита Хрущев запретил изготавливать орудия с длиной ствола более 76 миллиметров.

Только спустя десять лет началась работа над современной автоматической пушкой. Система АК-130 в итоге была принята на вооружение в 1985 году.