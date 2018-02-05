Немецких депутатов удивило высокое качество дорог в Крыму

Немецкие депутаты из региональных парламентов Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна - Вестфалии, приехавшие в Крым, удивились высокому качеству местных дорог. Об этом сообщил заместитель главы комитета Госсовета Республики по межнациональным отношениям, председатель Национально-культурной автономии немцев Крыма Юрий Гемпель, пишет РИА Новости.

По его словам, депутаты были сильно удивлены, поскольку раньше (до воссоединения региона с Россией – прим. ред.) дороги на полуострове были «плохие».

«Я объяснил им, что дороги в Крыму строят и ремонтируют интенсивно последние четыре года», - приводит агентство слова Гемпеля.

Делегация депутатов трех земельных парламентов Германии прилетела в Крым третьего февраля. В рамках визита они посетят крупнейшие в регионе города и пообщаются с местными жителями. Парламентарии пробудут на полуострове до девятого февраля.

Крым стал российским регионом после референдума, проведенного в марте 2014 года, на котором большинство мечтных жителей высказались за воссоединение с Россией.