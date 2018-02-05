Бывший генерал Украины пригрозил Польше восстанием украинских гастарбайтеров

Экс-глава Минобороны Украины генерал армии Александр Кузьмук заявил, что украинские мигранты, работающие в Польше, могут «схватиться за колы», если начнут сводить исторические счеты. Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».

Так бывший министр отреагировал на принятый в Польше закон о запрете пропаганды «бандеровской идеологии».

«Да это пятый украинский фронт пошел в Польшу. И ничего с ним не будет. Да он схватится за колы, если мы будем вспоминать всех казаков от Львова до Киева повешенных», - заявил Кузьмук.

Ранее власти Польши ввели закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.