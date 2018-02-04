Более двух тысяч деревьев повалено из-за снегопада в Москве
Стихия ударила по столичному региону в субботу и воскресенье. За эти дни выпала месячная норма осадков.
Фото: Олег Голод/ РИА Новости
Более двух тысяч деревьев повалено в Москве из-за снегопада, обрушившегося в эти выходные, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
«По оперативным данным, количество поваленных снегом и льдом деревьев перевалило за две тысячи», - сообщил он.
По словам градоначальника, в результате разгула стихии погиб один человек, еще пятеро пострадали.
Ранее сообщалось, что из-за снегопада в аэропортах Москвы было отменено около 200 рейсов, в школах объявлен режим свободного посещения для учеников. Кроме того, власти столицы порекомендовали автомобилистам в ближайшие дни воспользоваться общественным транспортом из-за сложной ситуации на дорогах.