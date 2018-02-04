В понедельник ожидается ухудшение ситуации на московских дорогах из-за снегопада

Транспортный коллапс ожидается на дорогах Москвы из-за мощного снегопада в понедельник, пятого февраля. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Завтрашний день будет не менее легким, а более сложным в вопросах продвижения по городу», - приводит его слова РИА Новости.

Мэр Москвы Сергей Собянин также порекомендовал автовладельцам воздержаться от поездок на личном транспорте и объявил свободный режим посещения занятий в московских школах из-за снегопада.

Стихия обрушилась на столичный регион в эти выходные. В аэропортах Москвы отменено около 200 авиарейсов, повалено более двух тысяч деревьев. Жертвой катаклизма стал один человек, есть несколько пострадавших.