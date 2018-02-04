В Москве объявили свободное посещение школ из-за снегопада

В школах Москвы устанавливается свободный режим посещения из-за сильного снегопада. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем Twitter. Градоначальник также посоветовал владельцам авто отказаться от поездок в ближайшие дни.

«Сильный снегопад не прекратится ни ночью, ни завтра. Дорожная ситуация будет сложной. Лучше по возможности воздержаться от поездок на личных авто. Посещение школ объявляем свободным», - написал Собянин.

В эти выходные на столичный регион обрушился сильнейший снегопад за последние 100 лет. За субботу и воскресенье выпала месячная норма осадков. Жертвой стихии стал один человек, еще несколько пострадали.

Из-за непогоды повалено около двух тысяч деревьев. За сутки коммунальщики вывезли с московских улиц 960 тысяч кубометров снега.