Украинский Boeing 737-800 совершил аварийную посадку в Тбилиси

Самолет украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) совершил аварийную посадку в аэропорту в Тбилиси из-за некорректной работы системы выпуска закрылков, Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Самолет Boeing 737-800, выполнявший рейс по маршруту Киев-Тбилиси, благополучно совершил посадку на скорости, превышающей стандартную, в связи с некорректной работой системы выпуска закрылков», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. За пассажирами был отправлен другой самолет.