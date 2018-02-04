Перекрыто движение электричек на Горьковском направлении МЖД

Движение поездов на участке Горьковского направления Московской железной дороги Реутов-Балашиха остановлено во второй раз за день.

Причиной, как и утром, стало упавшее на пути дерево, информирует телеграм-канал ЦППК.

На месте чрезвычайного происшествия работают аварийно-восстановительные бригады.

Пассажиров просят пользоваться альтернативными маршрутами.