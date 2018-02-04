Анастасиадис победил на выборах президента Кипра

Действующий президент Кипра, кандидат от правоцентристской партии ДИСИ Никос Анастасиадис победил во втором туре президентских выборов. Об этом сообщает МВД страны.

Анастасиадис собрал 55,99% голосов избирателей, его соперник от левой партии АКЕЛ Ставрос Малас — 44, 01% голосов избирателей.

В воскресенье на Кипре началось голосование во втором туре выборов президента.