В Ленобласти в ДТП погибли четыре человека

Из-за столкновения двух легковых машин в Ленинградской области погибли 4 человека, в том числе ребенок.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 70-м км трассы Санкт-Петербург — Псков, сообщает Inforeactor.

Уточняется, что водитель Ford Mondeo не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с Audi.

В результате, водитель Ford и трое пассажиров, среди которых была маленькая девочка, погибли.