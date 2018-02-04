В Ленобласти в ДТП погибли четыре человека
Под Петербургом столкнулись две легковушки. Погибли четыре человека, среди них – один ребенок.
Фото: Алексей Иванов / «ТРК Звезда»
Из-за столкновения двух легковых машин в Ленинградской области погибли 4 человека, в том числе ребенок.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на 70-м км трассы Санкт-Петербург — Псков, сообщает Inforeactor.
Уточняется, что водитель Ford Mondeo не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с Audi.
В результате, водитель Ford и трое пассажиров, среди которых была маленькая девочка, погибли.