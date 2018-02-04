В Кувейте мужчину приговорили к 31 году тюрьмы за оскорбление других стран в соцсетях

Уголовный суд Кувейта приговорил гражданина этой страны Абдаллу ас-Салеха к 31 году тюрьмы за ряд оскорблений в адрес Саудовской Аравии, Бахрейна и ОАЭ в соцсетях.

Приговор был оглашен в воскресенье, четвертого февраля, передает РИА Новости о ссылкой на местные средства массовой информации.

Ас-Салех неоднократно высказывался в Twitter, а также YouTube против властей Саудовской Аравии, Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов из-за их решения разорвать отношения с Катаром.

Отмечается, что гражданин Кувейта на суде не присутствовал – ему удалось сбежать в Великобританию, где попросил политическое убежище.