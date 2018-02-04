МВД проводит проверку видео, на кадрах которого житель Кубани моет машину котом

Управление МВД по Краснодарскому краю проводит проверку по факту размещения видео в Сети, на кадрах которого мужчина моет свой автомобиль котом. Как сообщили сайту телеканала «Звезда» в ведомстве, устанавливается факт жестокого обращения с животным.

На кадрах видно, как мужчина протирает котом капот и фары своей иномарки. Животное жалобно мяукает, однако мучитель его из рук не отпускает, продолжая полировать котом авто. Автор видео не только не попытается остановить происходящее, но одобрительно шутит.

Так двое взрослых мужчин, судя по их речи за кадром, решили отомстить коту за то, что он запрыгнул на дорогую иномарку.