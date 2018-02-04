Названа криптовалюта-разочарование

Криптовалюта сети Ripple — XRP — претендует на звание крупнейшего разочарования для инвесторов.

В январе 2018 года стоимость XRP выросла до рекордных за всю историю этой криптовалюты значений — почти $3,8, затем ее курс начал падать – до $0,86 за несколько дней, напоминает CoinDesk.

Отмечается, что курс Ripple в январе рос на слухах о добавлении актива на платформу Coinbase. Площадка, однако, пока так и не включила XRP в торги.