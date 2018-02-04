Саакашвили хочет создать собственный сайт «Миротворец»

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что хочет создать свою собственную версию сайта «Миротворец» для депутатов Верховной рады, которые поддерживают президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает «СТРАНА.ua». На сайте Саакашвили предлагает создать список депутатов, которые не хотят голосовать за отставку Порошенко.

В Киеве 4 февраля прошел «марш за импичмент Порошенко». Более трехсот его сторонников пришли в парк Шевченко с требованием принять закон об импичменте, «создать антикоррупционный суд принять новый закон о выборах и отменить депутатскую неприкосновенность». Также активисты требовали, чтобы Порошенко вышел на площадь Независимости в Киеве и объявил об отставке.