Apple бесплатно отремонтирует iPhone 7

Американская корпорация Apple будет бесплатно ремонтировать iPhone 7, в случае если у смартфонов имеется ошибка «нет сети».

Речь идет о гаджетах, изготовленных в период с сентября 2016 года по февраль 2018 года, большинство из которых были проданы в Китае, Соединенных Штатах Америки, Японии и Гонконге, говорится на сайте корпорации.

Владельцы неисправных смартфонов, обнаружившие ошибку, смогут связаться с представителями Apple и потребовать возмещения расходов на ремонт.