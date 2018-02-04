СК проводит проверку по факту гибели двух людей при обрушении стены дома в Омске
Аварийный нежилой дом, в котором произошел инцидент, давно был расселен.
Фото: ЧП Омск / vk
Видео: Александр Шаронихин / Youtube
В Омске двое мужчин из социального реабилитационного центра погибли при обрушении стены нежилого дома. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.
Отмечается, что аварийный нежилой дом, в котором произошел инцидент, давно был расселен, и мужчины из социального реабилитационного центра для алкоголезависимых и бездомных не должны были находиться в этом здании.
В результате постояльцы Центра 1966 и 1971 годов рождения погибли. По факту их гибели проводится проверка.