В ДНР заявили о прибытии британских инструкторов для подготовки диверсантов ВСУ

Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики узнала о прибытии под Волноваху группы иностранных инструкторов во главе с представителем ВС Великобритании.

«В зону ответственности 93-й отдельной механизированной бригады в район города Волноваха отмечено прибытие группы иностранных инструкторов во главе с представителем ВС Великобритании для обучения военнослужащих Вооруженных сил Украины диверсионно-подрывному делу», – приводит «ДАН» слова замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина.

По его словам, в ближайшие дни ожидается прибытие делегации вооруженных сил США. Американские военные ознакомятся с состоянием дел в подразделениях ВСУ и проконтролируют расходование средств, выделенных на армию Украины.