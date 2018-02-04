245 населенных пунктов Подмосковья остались без электричества

Нарушения подачи электроснабжения зафиксированы в 245 населенных пунктах Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу зампреда областного правительства Дмитрия Пестова.

«Частично нарушено энергоснабжение 245 небольших населенных пунктов в сельской местности», - сказал Пестов.

Зампред также отметил, что высоковольтная сеть в Подмосковье работает без перебоев. Отключения электроэнергии коснулись 14 муниципалитетов в частном секторе, в отдаленных сельских населенных пунктах и СНТ.