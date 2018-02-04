Московские больницы переведены на усиленный режим работы из-за аномального снегопада
В московских больницах введен усиленный режим работы из-за аномальных снегопадов.
Фото: Nikolay Titov / Global Look Press
Столичные больницы работают в усиленном режиме из-за непогоды.
«Из-за плохих погодных условий в московском регионе все медицинские организации, подведомственные Департаменту здравоохранения Москвы, работают в усиленном режиме и готовы к оказанию медпомощи горожанам в полном объеме», - приводит РИА Новости слова руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна.
Он добавил, что в онлайн режиме осуществляется контроль оперативной обстановки. По словам Хрипуна, бригады скорой помощи работают без сбоев, травматологические отделения работают круглосуточно.