Московские больницы переведены на усиленный режим работы из-за аномального снегопада

Столичные больницы работают в усиленном режиме из-за непогоды.

«Из-за плохих погодных условий в московском регионе все медицинские организации, подведомственные Департаменту здравоохранения Москвы, работают в усиленном режиме и готовы к оказанию медпомощи горожанам в полном объеме», - приводит РИА Новости слова руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна.

Он добавил, что в онлайн режиме осуществляется контроль оперативной обстановки. По словам Хрипуна, бригады скорой помощи работают без сбоев, травматологические отделения работают круглосуточно.