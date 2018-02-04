Киев обещает немецким депутатам «плачевные последствия» после визита в Крым

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что визит немецких депутатов в Крым может обернуться для них «плачевными правовыми последствиями».

«Безответственный вояж нескольких немецких политиков из партии AfD ("Альтернатива для Германии" — ред.) местного масштаба в незаконно оккупированный Крым может иметь для этих горе-депутатов очень и очень плачевные правовые последствия», - написал он в Twitter.

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что прибывшие в Крым с официальным визитом немецкие депутаты назвали антироссийские санкции ошибкой. Основная цель визита – обсуждение снятия международных санкций с России. Ожидается, что по итогам поездки будут разработаны рекомендации для бизнесменов, которые желают сотрудничать с Крымом.