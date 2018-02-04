Военные США станут целью операции ВС Турции в Сирии – вице-премьер Турции

Американские военные в форме Сил самообороны сирийских курдов (YPG) могут стать целью операции ВС Турции в Сирии. Об этом заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг. Турецко-американские отношения обострились из-за военной поддержки, оказываемой США YPG, которые Анкара считает террористической группировкой.

«Военнослужащие США в форме YPG также станут целью операции наших ВС», — заявил Боздаг в эфире телеканала CNN Turk.

Ранее Вашингтон попросил Анкару не увлекаться и не затягивать операцию против сирийских курдов в Африне. Официальное сообщение, в котором американские власти призывают Турцию к сдержанности, появилось на сайте Госдепа.

Генштаб Турции начал масштабную войсковую операцию против курдов на северо-западе Сирии два дня назад. Под ударом оказались отряды «Сил народной самообороны», которые составляют костяк курдской демократической коалиции, поддерживаемой Вашингтоном.