«Стрижи» показали грандиозное авиашоу в небе над Волгоградом

В Волгограде прошла акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах РФ – твой выбор!», посвященная 75-й годовщине победы в Сталинградской битве. Полеты МиГ-29 под управлением знаменитых летчиков стали частью первой в этом году акции.

Легендарная пилотажная группа «Стрижи» продемонстрировала фигуры высшего пилотажа. Различные элементы выполнялись на истребителях МиГ-29.

В городе были развернуты мобильные пункты, в которых специалисты Министерства обороны консультируют молодежь по вопросам армейской службы и поступления в военные вузы. Патриотическая акция показала, что молодые люди проявляют большой интерес к вооруженным силам.

В акции приняли участие военный оркестр, рота Почетного караула, артиллерийские расчеты, военнослужащие мотострелкового соединения ЮВО, ансамбль песни и пляски ВКС, артисты Волгоградского гарнизона, артисты эстрады г. Волгограда.