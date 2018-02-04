Танкер с грузом на 8 миллионов долларов пропал у берегов Африки
На борту судна Marine Express, которое могли захватить пираты, находились 22 индийских моряка.
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Зарегистрированный в Панаме танкер, на борту которого находятся 22 индийских моряка, пропал у берегов западной Африки.
По данным телеканала NDTV, судно исчезло недалеко от государства Бенин и информации о нем нет уже более трех суток. Предполагается, что танкер Marine Express могли захватить бандиты.
В министерстве судоходства Индии телеканалу рассказали, что судно занималось перевозкой 13,5 тысячи тонн топлива, общей стоимостью 8,1 миллиона долларов. По мнению официальных лиц, судно могли угнать пираты ради его груза, либо с целью получения выкупа.
Министерство судоходства Индии уже обратилось к властям Нигерии и Бенине с просьбой оказать помощь в поисках пропавшего танкера и моряков.