Танкер с грузом на 8 миллионов долларов пропал у берегов Африки

Зарегистрированный в Панаме танкер, на борту которого находятся 22 индийских моряка, пропал у берегов западной Африки.

По данным телеканала NDTV, судно исчезло недалеко от государства Бенин и информации о нем нет уже более трех суток. Предполагается, что танкер Marine Express могли захватить бандиты.

В министерстве судоходства Индии телеканалу рассказали, что судно занималось перевозкой 13,5 тысячи тонн топлива, общей стоимостью 8,1 миллиона долларов. По мнению официальных лиц, судно могли угнать пираты ради его груза, либо с целью получения выкупа.

Министерство судоходства Индии уже обратилось к властям Нигерии и Бенине с просьбой оказать помощь в поисках пропавшего танкера и моряков.