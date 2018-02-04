Летевший из Москвы в Пхукет пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Дели

Пассажирский самолет Boeing, летевший рейсом Москва-Пхукет, совершил посадку в аэропорту Дели по технической причине. Устранить проблемы силами сотрудников аэропорта не удалось, говорится в сообщении на сайте Ассоциации туроператоров России.

«Борт авиакомпании Nordwind (рейс 2477), летевший из Москвы на Пхукет в воскресенье, 4 февраля, по технической причине сел в Дели», - отмечается в заявлении.

Отмечается, что перевозчик готовит к вылету за туристами два резервных борта в Дели.

«Время вылета зависит от получения слотов в аэропорту Дели, необходимой антиобледенительной подготовки самолетов, а также погодных условий в Шереметьево, которые сейчас осложнены метелью с мокрым снегом», - отметили в туркомпании Pegas Touristik.

Около девяти часов пассажиры не могли выйти из самолета по причине визовых формальностей. Их обеспечили горячим питанием.

«Нас уже высадили из самолета. Но часть людей там осталась, примерно 15 человек», - рассказывает один из пассажиров.

По его словам, после вылета из столицы полет проходил нормально, однако позже пассажирам сообщили о технической неисправности на борту самолета.

Сообщается, что в настоящий момент авиакомпания ведет переговоры с местными властями, чтобы обеспечить пассажиров самолета возможностью покинуть воздушное судно и ожидать прибытия резервных бортов в отелях.

Ранее в Хельсинки экстренно сел Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Japan Airlines из-за возгорания правого двигателя.