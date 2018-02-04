В США пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом

В США в штате Южная Каролина железнодорожный пассажирский состав компании Amtrak, в котором находились свыше 140 человек, столкнулся с грузовым поездом. В результате происшествия есть пострадавшие, однако точное их число неизвестно.

По данным телеканала NBC News со ссылкой на компанию, пассажирский поезд следовал по маршруту Нью-Йорк – Майами. В компании сообщают, что в нем находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа.

Как заявил на своей странице в Twitter шериф округа Лексингтон, от удара несколько вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов. В настоящий момент на месте ЧП работают спасатели.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения двух поездов неподалеку от одного из крупнейших городов ЮАР Йоханнесбурга пострадали по меньшей мере 226 человек.