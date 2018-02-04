В Москве выпало рекордное за всю историю метеонаблюдений количество осадков

Субботний снегопад в Москве стал самым мощным за всю историю метеонаблюдений. Менее чем за сутки на город выпало 14 мм осадков в эквиваленте воды. Прежнее максимальное значение, зафиксированное в 1957 году, составляло 11,2 мм осадков.

По данным синоптиков, снегопад продолжится в воскресенье и прекратится лишь в понедельник, 5 февраля.

Отметим, что в ночь на понедельник ожидается понижение температуры, что может привести к обледенению деревьев и электрической сети.

Кроме того, метеорологи сообщают о возможном образовании гололедицы, в связи с чем экстренные службы города просят автомобилистов и пешеходов быть внимательнее на дорогах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о гибели одного человека в результате буйства стихии в российской столице.

Напомним, в субботу синоптики заявили, что на Москву и Подмосковье в эти выходные обрушится сильнейший в столетии снегопад.